До програми здешевленої іпотеки приєдналася Вінницька область
Видали кредитів на 1, 47 млн. гривень
До програми здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, приєдналася Вінницька область, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.
За даними Головного управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку Вінницької облдержадміністрації, з позичальниками укладено 6 договорів та видано стільки ж кредитів громадянам на суму 1,47 млн грн.
Станом на 31 липня, в регіоні беруть участь у програмі 12 будинків і 333 квартири. При цьому Міжвідомча комісія при Мінрегоні поки затвердила тільки 9 будинків на 243 квартири і розглядає документи ще трьох новобудов на 90 квартир.
Губернатор Вінницької області Микола Джига своїм розпорядженням від 24 липня ц.р. створив обласну комісію з питань реалізації програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Головне завдання комісії - прискорити темпи впровадження механізму здешевленої іпотеки та організувати інформаційну роботу серед населення.