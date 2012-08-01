«Найкрутіша» контрабанда на Вінниччину – цигарки з Молдови

Всього протягом 6 місяців 2012 року вилучено майже 35 млн. шт. тютюнових виробів.

В напрямку ввезення на митну територію України митними органами припинено 755 спроб незаконного переміщення, вилучено більше 21 млн. шт. тютюнових виробів.

Напрямки кордону на яких найчастіше намагалися незаконно ввезти на митну територію України тютюнові вироби:

Молдова – 445 спроб (3,4 млн. шт.), що становить 57 % від загальної кількості;

Росія – 100 спроб (992 тис. шт.), що становить 13 % від загальної кількості;

Білорусь – 91 спроба (5,8 млн. шт.), що становить 12 % від загальної кількості;

інші – 139 спроб (11,3 млн. шт.), що становить 18 % від загальної кількості.

В напрямку вивезення із митної території України митними органами зафіксовано 873 факти незаконного переміщення, вилучено майже 14 млн. шт. тютюнових виробів.

Напрямки кордону на яких найчастіше намагалися незаконно вивезти із України тютюнові вироби:

Румунія – 383 спроби (5,4 млн. шт.), що становить 43,9 % від загальної кількості;

Польща – 311 спроб (4,6 млн. шт.), що становить 35,6 % від загальної кількості;

Угорщина – 59 спроб (1,1 млн. шт.), що становить 6,8 % від загальної кількості;

інші – 120 спроб (2,9 млн. шт.), що становить 13,7 % від загальної кількості.