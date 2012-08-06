Добринська знялась з Олімпіади

У своєму першому виступі на Олімпіаді у Лондоні віце-чемпіонки Європи з синхронних стрибків з триметрового трампліну Олена Федорова і Ганна Письменська (Вінниця-Луганськ) зайняли шосте місце.

Письменська взяла участь і в іншому виді олімпійської програми – особистих стрибках з триметрового трампліну. На відміну від Федорової, тут вона не зуміла пройти навіть у півфінал, зайнявши 21-е місце в попередньому раунді.

Чемпіонка Пекіна-2008 в семиборстві вінничанка Наталія Добринська не змогла захистити свій титул у Лондоні. У п'ятому виді програми, стрибках в довжину, Наталя не спромоглась як слід стрибнути, після цього відкотилася на 33-е місце і знялася зі змагань.

Вінничанка не брала участь у метанні списа і бігу на 800 метрів.

До речі, після чотирьох видів вона входила до першої десятки. На Олімпіаді Добринська виступала з траурною пов'язкою: навесні цього року помер її чоловік і тренер.

- Наталія, звичайно, спортсмен високого класу, але я не знаю, що сталося, – сказав головний тренер збірної України з легкої атлетики Олександр Апайчев. – Вона фізично була готова дуже здорово. Мабуть, психологічно Наталія була надломлена. Шкода, що не могла закінчити виступу. Ми сподівалися, що вона завоює медалі. Вона могла це зробити. Напевно, не відійшла від того удару, який стався навесні (трагічна смерть тренера і водночас чоловіка - авт.).