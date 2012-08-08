В «лобову атаку» черкащан звело на Вінниччині

7 серпня на кордоні Вінницької та Черкаської областей зіткнулися два автомобілі, водії яких від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Вчора о п’ятій годині ранку поблизу села Краснопілка Гайсинського району 44-річний водій автомобіля «Daewoo Lanos» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Volkswagen Vento». Удар був настільки сильним, що обидва водії від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди.

У іномарці, крім 38-річного водія, знаходився 21-річний пасажир. Він з численними тілесними ушкодженнями був госпіталізований до районної лікарні.

Усі учасники аварії – жителі Черкаської області.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушена кримінальна справа за ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».