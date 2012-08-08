Абітурієнти області подали майже 65 тисяч заяв.

Про це повідомили в управлінні освіти і науки облдержадміністрації.

Наразі в області функціонує 44 вищі навчальні заклади, з них 30 – І-ІІ рівнів акредитації, та 14 ІІІ-ІV рівнів акредитації (7 державних та 7 приватних).

Для проходження зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році зареєструвалося 11 495 абітурієнтів.

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України та нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, вперше цього року під час вступної кампанії діяла Єдина державна електронна база з питань освіти, яка, крім спрощення системи подачі заяв та документів для вступу до вищих навчальних закладів області, забезпечила відкритість та прозорість самої вступної кампанії.

Абітурієнти Вінницької області подали 64 924 заяви (це 9-й результат по Україні). А до навчальних закладів, які розміщені на теренах області, подано близько 36 тисяч заяв.

Державне замовлення для підготовки фахівців у вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації області становить понад 2 тисячі місць, у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації - 3,5 тисячі місць.

На виконання рішення Кабінету Міністрів збільшено обсяги державного замовлення за напрямами підготовки фахівців інформаційних технологій, інженерних та природничо-математичних спеціальностей.

За даними управління освіти та науки облдержадміністрації найбільше заяв від вступників подано до Вінницького національного медичного університету, державного педагогічного університету, національних технічного та аграрного університетів, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

План державного замовлення професійно-технічними навчальними закладами області виконано на 75 %, що є одним із найкращих показників у державі (55 % по Україні).