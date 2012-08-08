На місці аварії зняли "лежачих поліцейських"

На перехресті вулиць Зодчих і академіка Ющенка встановили світлофор. Лежачі поліцейські, якими обладнали цю вулицю після резонансної аварії у травні 2011 року, демонтували, повідомляє газета "Місто".

На об'єкті працівники КП "Вінницької спеціалізованої монтажно-експлуатаційної дільниці з організації дорожнього руху" працювали місяць.

- Відповідні роботи і закупівля обладнання здійснювалась послідовно, оскільки кошти на це виділяли частинами, - розповідає начальник підприємства Іван Юрченко. - Усього витрачено 160 тисяч гривень. Їх надало ТОВ "БМУ-3" концерну "Поділля", яке будувало мікрорайон.