Син повісився через сварку з батьками

7 серпня о 19:20 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №8 міста Жмеринки від чергової швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що місцевий житель, 1988 року народження, посварившись з батьками, скоїв суїцид шляхом повішання у дворі 9-ти поверхового будинку.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Тіло молодої людини направлено на судово-медичну експертизу.