Трьом малюкам загиблих вінничан потрібна допомога

У Вінницьку обласну дитячу лікарню з уманської лікарні перевели трьох дітей загиблих у аварії вінничан - 25-річної Ольги і 26-річного Валеря Лавренчуків. У 6-річного Артема перелом кісток тазу. У 4-річних двійнят Іринки та Ігоря - струс головного мозку.

Нагадаємо, зо аварія трапилсь о 6-й ранку 3 серпня. Подружжя Лавренчуків автомобілем "Daewoo Nexia" їхало на море. Неподалік Умані Валерій виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з "ВАЗ-21120". Ольга, Валерій та водій зустрічної машини загинули на місці, дружина водія - в уманській реанімації. Трьох дітей Лавренчуків відправили до лікарні.

За попередньою інформацією, водій "Daewoo Nexia" заснув за кермом. Кажуть, тієї ночі Валерій приїхав з далекого рейсу. А десь о третій ночі сім'я виїхала на море.

Подружжя мешкало у Вінниці, Донедавна Валерій працював на 35-му маршруті водієм, а Ольга - була редактором газети "Споживач".

Зараз з дітьми у лікарні доглядають бабуся малюків та їхня тітка - сестра Валерія Оксана.

На імя малюків відкритий рахунокі сімя буде вдячна за будь-які перерахування.

Телефон Оксани 097 613 74 69,