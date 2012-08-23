Суд забрав санаторій "Хмільник" у приватника

Під час проведення прокуратурою перевірки, було встановлено факт незаконного оформлення права власності на санаторій «Хмільник».

Про це повідомляє відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Незаконне оформлення права власності на санаторій за приватним акціонерним товариством було зроблено на підставі рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради.

За позовом заступника прокурора Вінницької області, Господарський суд постановив повернути у державну власність майновий комплекс санаторію «Хмільник» вартістю понад 14 млн. гривень, а зазначене рішення виконавчого комітету визнано недійсним.