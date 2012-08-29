Пенсіонери повертають тюнери

21 березня 2012 року Кабінет Міністрів України затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення.

Вказані пристрої безкоштовно отримують всі інваліди першої та другої групи, в тому числі інваліди війни цих груп; інваліди війни третьої групи; особи, які виховують дитину-інваліда, за умови, якщо дитина не перебуває на держутриманні; особи з малозабезпечених сімей, які отримують державну допомогу згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"; особи, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в 2011-2012 роках.

Для того, щоб безкоштовно отримати телетюнер, користувачі із зазначених категорій мали до 1 липня 2012 року звернутися до місцевих управлінь соціального захисту населення з відповідною заявою.

Проте, як зазначила на прес-конференції заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Людмила Каратаєва, вони отримують щонайменше 10 дзвінків у день технічного характеру. Простіше кажучи, люди на селі не можуть розібратися із тюнерами, а роз’яснювального механізму просто не існує.

- Функція нашого управління полягає в тому, щоб передавати отримані нами заяви від громадян, які безкоштовно отримують тюнери, до Держтелерадіо. Та структура відповідно надсилає громадянам тюнери поштою, - сказала Людмила Каратаєва. – Але до наших функцій не входить ні роз’яснювальна робота, ні супровід технічного працівника. Є навіть такі випадки, коли люди телефонують нам і просять забрати назад ці цифрові засоби через те, що не можуть в них розібратися.

Заступниця управління також зазначила, що цифрові тюнери не можна передати у спадок. І тому якщо він надійшов до поштового відділення, а людина вже померла, то цифровий прилад повертають назад у власність держави.