Лядівський монастирський ярмарок пройде просто неба

10-11 вересня у селі Лядово Могилів-Подільського району проходитиме традиційний Лядівський православний ярмарок. Його втретє організовує вінницька єпархія Української Православної Церкви до престольного свята Лядівського скельного чоловічого монастиря – Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господня Іоанна.

На ярмарку можна буде придбати твори декоративно-прикладного мистецтва, предметами церковного вжитку, іконаи, книги.

- У цю древню обитель зїжджаються паломники не тільки з України, але й з Росії та сусіднгьоїмолдови, - говорить секретар вінницького єпархіального управління Української Православної Церкви протодиякон Владислав Демченко. - Вирішиливідродити традицію., яка існувала ще на початку 20-гостоліття. Ініціатором став теперішній настоятель обителі архимандрить Антоній (Нетребін). Запрошуємо усіх на свято.