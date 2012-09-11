Вінничанка поїде на конкурс «Краса без обмежень»

Наша землячка – бершадчанка Наташа Видайко виборола перемогу у відбірковому турі та право на участь у фіналі конкурсу краси дівчат на інвалідних візках «Краса без обмежень», - повідомляє «Моя Вінниця».

Змагання відбудеться у Донецьку 29 вересня вже вчетверте.

До речі, Наталя вперше представлятиме Вінниччину на цьому конкурсі краси. Крім неї до Донбасу за титул найкращої приїдуть змагатись ще 12 дівчат на візках із різних регіонів України, а також країн СНД.

З 10 по 29 вересня відбуватиметься інтернет голосування на сайті invaland.com.ua. Підтримаймо нашу землячку!