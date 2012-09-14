Податківці «почистились» від корупціонерів

Протягом січня-серпня поточного року роботу відділу внутрішньої безпеки при ДПС у Вінницькій області УВБ ДПС України було спрямовано на активізацію проведення цілеспрямованих організаційно-практичних та профілактичних заходів серед працівників органів ДПС у Вінницькій області з метою попередження вчинення ними правопорушень у сфері службової діяльності, а також своєчасного їх виявлення та припинення.

Як повідомив офіційний сайт ДПС у Вінницькій області, внаслідок 79 службових перевірок, із яких 24 здійснено за зверненнями громадян, відносно 40 працівників вжито заходів реагування, виявлено 6 злочинів.

До інших правоохоронних органів, для прийняття рішень, направлено матеріали 23 перевірок. І як наслідок порушено 4 кримінальних справи.

Крім того, у 2012 році рішеннями суду до адміністративної відповідальності притягнуто 2 особи за результатами розгляду адміністративних матеріалів про вчинення корупційного правопорушення, виявлених ВВБ при ДПС у Вінницькій області УВБ ДПС України в 2011 році. Винних осіб звільнено з ОДПС. На даний час на розгляді у суді знаходиться адміністративний матеріал відносно колишнього працівника органів ДПС у Вінницькій області за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст. 172-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З метою якісного добору кадрів та не допущення призначення на посади в органи ДПС осіб, схильних до вчинення протиправних дій проведено перевірку 214 кандидатів на посади, з яких 8 відмовлено з різних компрометуючих причин.