У школу пропускатимуть за перепустками

У Вінницькій загальноосвітній школі №12 запроваджують електронну систему пропуску. Дітям роздадуть пластикові картки, якими вони будуть користуватися при вході та виході зі школи. При цьому батьки отримуватимуть повідомлення на телефон, коли дитина прийшла у школу, повідомляє gazeta.ua.

— Картка діє на весь період навчання, — пояснює директор школи Сергій Загородній. — За неї потрібно заплатити 40 гривень. Видається раз на весь період навчання. Після закінчення школи залишається в учнів.

Електронну систему пропуску профінансувало Міністерство освіти. Ставлять таку за заявою директора, коштує 50 тис. грн.

— Додатково в коридорі поставимо камери відеоспостереження, якщо хтось захоче прийти у школу, він має повідомити, для чого і до кого прийшов, — продовжує Сергій Загородній. — Через картку батьки матимуть змогу зайти в електронний журнал школи та подивитись оцінки дитини.

У школі навчаються 1090 дітей.

— Перші пару місяців діти будуть звикати до цієї системи. Однозначно, забуватимуть картки. Батьки звикатимуть до такого контролю своїх дітей, — каже директор.

У Вінницькій школі №26 працює приватна охорона. Батьки щомісяця здають по 3,5 грн на зарплату охоронцеві.