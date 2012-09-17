Батько убив на полюванні 8-річного сина

У селі Ялтушків Барського району під час полювання батько вистрелив у власного сина.

Про це повідомляє ВінницяОК з посиланням на ТУ МНС у Вінницькій області.

Наразі вбивство розглядають як нещасний випадок.

Повідомлення про подію надійшло 16 вересня пообіді від чергового лікаря Барської районної лікарні. У ході розслідування виявилося, що 28-річний житель села Зоряне Віньковецького району Хмельницької області взяв 8-річного сина з собою на полювання.

Нещастя сталося, коли мисливець, перезаряджаючи рушницю, випадково натиснув курок. Куля влучила дитині у голову. Від отриманого вогнепального поранення хлопчик загинув на місці. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Барського райвідділку міліції.