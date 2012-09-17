Ще одне село «лягло» під «регіони»

У селі Куманівка Козятинського району і в сусідньому селі Туча, територіальна громада якого входить до Куманівської сільради, відбулися позачергові вибори очільника громади.

Як повідомив офіційний сайт Вінницької облорганізації ПР, в населених пунктах проживають 254 та 96 виборців відповідно. Волевиявлення громадян пройшли прозоро та без порушень, явка становила 81%, а це 287 виборців.

З них «регіоналку» Тетяну Кондратюк підтримали 92%, або 259 громадян.