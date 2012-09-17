26-річна жінка кинулась під потяг
13:06, 17 вересня 2012Вінниця
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На станції Козятин
16 вересня о 08:05 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №11 міста Козятин надійшло повідомлення про нещасний випадок.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
На станції Козятин 26-річна дівчина скоїла суїцид шляхом падіння під потяг.
Причина іобставини суїциду встановлюються.
Тіло загиблої знаходиться в морзі Козятинської районної лікарні.
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