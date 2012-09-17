26-річна жінка кинулась під потяг

На станції Козятин

16 вересня о 08:05 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №11 міста Козятин надійшло повідомлення про нещасний випадок. Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області. На станції Козятин 26-річна дівчина скоїла суїцид шляхом падіння під потяг. Причина іобставини суїциду встановлюються. Тіло загиблої знаходиться в морзі Козятинської районної лікарні.

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