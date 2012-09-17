Вінницькі веслувальники - призери міжнародних змагань

У Києві відбулись міжнародні змаганнях з веслування на байдарках та каное «Пам’ять» серед дітей, молоді та ветеранів. У них взяли участь 350 спортсменів. В активі вінничан, вихованців ДЮСШ № 2 міського спорткомітету, – дві срібні нагороди і три бронзові. Зокрема, другі місця на байдарках-одиночках посіли Богдан Стецюк (на дистанції 200 м серед юнаків 1995-96 р.н.) і Людмила Козаченко (на дистанції 1000 метрів серед жінок-ветеранів).

Вінницька школа веслування є однією з найсильніших в державі. Достатньо назвати гучні імена вінницьких олімпійських чемпіонок Інни Осипенко-Радомської і Ольги Рябчинської (її ім’я отримала обласна СДЮШОР з веслування), бронзових призерок Олімпіад Олени Череватової і Ганни Балабанової.