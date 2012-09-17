ВІЛ-інфікованим дітям держава платитиме гроші

Уряд установив ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, щомісячну державну допомогу у розмір десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень).

Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 12 вересня 2012 року.

Таким чином, уряд в 5 разів збільшив розмір відповідної допомоги, яка на сьогодні становить лише два неоподатковувані мінімуми доходів громадян, тобто 34 гривні.

На сьогодні щомісячну державну допомогу отримують 7,5 тисячі дітей віком до 16 років, які інфіковані вірусом імунодефіциту людини або хворі на СНІД.