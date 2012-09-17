Майор міліції перестріляв усіх

11-13 вересня в місті Черкаси проходив чемпіонат ФСТ «Динамо» України з прикладної стрільби, рукопашного бою, кросу, боротьби самбо та двоборству серед збірних команд правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб України за програмою комплексних змагань «Динаміада-2012», присвячений Року спорту та здорового способу життя.

Повідомляє про це CЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Одним із учасників від нашої області в збірній команді МВС України з прикладної стрільби брав участь старший викладач НЦПП УМВС майор міліції Павло Сидорук, який у швидкісній вправі з пістолета (ПМ-4) вибив 92 очка і посів друге місце, з однаковим результатом поступившись в перестрільці за 1-2 місце учаснику своєї ж команди МВС з Миколаєва.

В даних змаганнях збірна команда МВС України посіла перші місця з прикладної стрільби, рукопашного бою, боротьби самбо та кросу.

