Оформити субсидію можна до 31 грудня

17 вересня відділи соціального захисту населення розпочали видавати талони на прийом до спеціалістів по питанню оформлення субсидії. Наразі департамент праці і соціального захисту населення Вінницької міської ради готує проект рішення виконкому щодо подовження терміну подачі документів на оформлення субсидії. Таким чином вінничани матимуть можливість подавати свої документи до кінця грудня, однак отримувати субсидію будуть, як завжди, з жовтня місяця.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на сьогоднішній день є однією з найбільших адресних допомог населенню від держави. Вінничани вже звикли, що з середини вересня відділи соціального захисту населення розпочинають видачу талонів на прийом до спеціалістів. Таку систему прийому громадян було налагоджено з 2007 року, щоб не створювати черг. Талон, який видається людині, містить у собі всю необхідну інформацію – кабінет спеціаліста, час на який необхідно з’явитися та перелік документів, які необхідні для оформлення субсидії.

«Перший талон на прийом до спеціаліста видається на 15 жовтня. А у цьому році строк подачі документів за призначенням субсидії на житлово-комунальні послуги буде подовжено до 31 грудня, - розповідає директор департаменту праці і соціального захисту населення міської ради Лариса Попова. – Найбільше людей за отриманням талонів звертається у перші дні їх видачі. Однак слід розуміти, що призначається субсидія усім з жовтня місяця, не залежно від того, у який саме день громадянами подано документи до відділів соціального захисту населення».

Враховуючи велику кількість бажаючих отримати талон у перший день видачі, департамент розпочав свою роботу о 7-ій годині ранку. Однак в подальшому відділи будуть працювати у звичайному режимі – з 9-ї ранку. Станом на першу годину дня було видано 4105 талонів.

Ще одна особливість цьогорічного оформлення субсидій полягає у тому, що деякі відділи змінили своє місце дислокації. У 2012 році відділ соціального захисту №1 (Центр), який раніше розташовувався за адресами вул. Бевза, 36 та вул. Соборна, 50 переїхали у приміщення по вул. Космонавтів, 30. Відділи соціального захисту за адресами по вул. 50-річчя Перемоги, 7 та вул. Островського, 85 приймають громадян у звичному режимі. Працюють вони щоденно з 9:00 до 18:00 (з 13:00 до 14:00 обідня перерва). У п’ятницю робочий день скорочений (до 17-ої години). У зв’язку із ремонтними роботами, які ведуться у приміщеннях районних адміністрацій, - прийом громадян у Староміському відділі соціального захисту здійснюється на 4 поверсі, а у Замостянському – на 2 поверсі. Вхід у будівлі – з двору.

Працівники відділів соціального захисту радять громадянам, які звертаються за оформленням субсидії, погасити заборгованість за житлово-комунальні послуги за минулі періоди і мати на руках документ про призначення субсидії за минулий рік, що значно пришвидшить роботу спеціаліста. Працюючим громадянам необхідно при собі мати довідку про доходи за попередні 6 місяців, що передують місяцю звернення за субсидією.

Довідка. Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу: 10 чи 15% середньомісячного сукупного доходу сім’ї .

Сім’ї, яким призначена житлова субсидія, сплачують за житлово-комунальні послуги 15% середньомісячного сукупного доходу. Сім’ї пенсіонерів та інших непрацездатних громадян сплачують за послуги 10% середньомісячного сукупного доходу.

Сім’ї, до складу яких входять неповнолітні діти, інваліди І і II групи, сплачують за послуги 10% середньомісячного сукупного доходу, якщо розмір їх доходу на одну особу не перевищує 100 відсотків прожиткового мінімуму.

Субсидія розраховується, виходячи з 21 кв. метра володіння чи користування загальною площею житла на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 кв. метра на всіх тут зареєстрованих, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі — на загальну площу незалежно від розміру квартири.

В окремих випадках, виходячи з конкретних обставин, субсидії можуть призначатися незалежно від розміру загальної площі житла за рішенням районних, районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад або комісій, які ними утворюються. Рішення у таких випадках приймається на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї.