Студент-техолог «підігнав» рятувальникам 35 снарядів

Тридцять п’ять артилерійських снарядів різних калібрів було знешкоджено в Калинівському районі групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення УМНС у Вінницькій області.

Про це повідомило управління преси та інформації Вінницької ОДА.

Небезпечну зброю знайшов у лісі місцевий юнак, студент технологічного технікуму.

Про знахідку розповів викладачеві цього навчального закладу, а вже викладач повідомив службу 101.

Всі снаряди - часів Другої світової війни, калібром від 37 до 152 міліметрів. Серед знайдених боєприпасів найбільше було снарядів калібром 88 мм.