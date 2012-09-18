Студент-техолог «підігнав» рятувальникам 35 снарядів
11:00, 18 вересня 2012Вінниця
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Знайшов у лісі
Тридцять п’ять артилерійських снарядів різних калібрів було знешкоджено в Калинівському районі групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення УМНС у Вінницькій області.
Про це повідомило управління преси та інформації Вінницької ОДА.
Небезпечну зброю знайшов у лісі місцевий юнак, студент технологічного технікуму.
Про знахідку розповів викладачеві цього навчального закладу, а вже викладач повідомив службу 101.
Всі снаряди - часів Другої світової війни, калібром від 37 до 152 міліметрів. Серед знайдених боєприпасів найбільше було снарядів калібром 88 мм.
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