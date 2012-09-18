Чемпіонат області з шахів виграв наймолодший учасник

У ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету пройшли чемпіонати області з шахів серед дітей до 12, 14, 16, 18 і 20 років. Змагання зібрали близько півсотні провідних юних спортсменів Вінниці, Козятина, Тульчина і Жмеринки.

Найбільш несподіваним вийшов результат наймасовішого турніру – серед юнаків до 12 років. У ньому перше місце посів наймолодший учасник – шестирічний третьорозрядник Вова Добровольський, який випередив не лише понад десяток другорозрядників, але й трьох першорозрядників. Хлопчик є учасником чемпіонату України серед дітей до 8 років і постійним учасником чоловічих турнірів у Вінниці. Також він (разом з … прабабусею) регулярно відвідує шаховий клуб у Центральному парку культури і відпочинку, де з ним залюбки змагаються пенсіонери.

У переважній більшості інших вікових груп перемогли найбільш кваліфіковані учасники. Серед них – чемпіонка України серед дівчат до 12 років Ірина Іщенко, кандидати у майстри спорту Андрій Приймак, Аріна Кондратюк, постійні учасники чоловічих турнірів першорозрядники Артур Роєнко (Жмеринка), Віталій Липчанський, Айлін Гезгін, Максим Трайдакало (Козятин).