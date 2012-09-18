Продавати на ярмарку можна безкоштовно
14:23, 18 вересня 2012Вінниця
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Традиційна осіння торгівля
У жовтні вінничани знову ярмаркуватимуть. Починаючи з першої суботи жовтня, у Вінниці, на проспекті Юності, буде організовано осінні ярмарки сільгосппродукції. Діятимуть впродовж місяця.
Заявки на участь у ярмарках приймає департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради.
Місця для торгуючих традиційно будуть безкоштовними, - повідомляє радіо "Місто над Бугом"
- Вінничани зможуть запастись овочами на зиму і придбати продукти харчування за доступними цінами від товаровиробників Вінниччини, - говорить директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради Сергій Кудлаєнко.
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