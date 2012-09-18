Продавати на ярмарку можна безкоштовно

У жовтні вінничани знову ярмаркуватимуть. Починаючи з першої суботи жовтня, у Вінниці, на проспекті Юності, буде організовано осінні ярмарки сільгосппродукції. Діятимуть впродовж місяця.

Заявки на участь у ярмарках приймає департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради.

Місця для торгуючих традиційно будуть безкоштовними, - повідомляє радіо "Місто над Бугом"

- Вінничани зможуть запастись овочами на зиму і придбати продукти харчування за доступними цінами від товаровиробників Вінниччини, - говорить директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради Сергій Кудлаєнко.

