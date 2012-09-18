Гроші від побачень віддадуть дітям

У Вінниці стартував благодійний аукціон, під час якого збиратимуться кошти на придбання необхідних речей вихованцям дитбудинку «Малятко». Акцію цьогоріч вирішили провести активісти незалежної профспілки «Громада ЮА» та назвали її «Придбай побачення – допоможи діткам».

Така благодійна акція проводиться у Вінниці не вперше. Два роки тому акцію «Аукціон побачень» запровадили студенти педагогічного університету. Тоді активісти зібрали близько тисячі гривень і на ці гроші придбали необхідні речі для вихованців Жмеринського соціального гуртожитку, де проживали діти-сироти та позбавлені родинного піклування.

У цьому році активісти вирішили допомогти ще зовсім маленьким діткам, які виховуються у Вінницькому обласному спеціалізованому будинку дитини з ураженням ЦНС та порушенням психіки (дитбудинок «Малятко»). На виручені гроші планують закупити постільні набори, рушнички, колготки, взуття, светри, килимки на підлогу та інші необхідні речі.

Організатори акції застерігають, що участь в аукціоні можуть брати лише повнолітні особи. Мінімальна ціна за побачення – 10 гривень. Ставку можна підвищувати мінімум на 5 гривень, а максимум – як дозволить гаманець і бажання зустрітися із тим, хто сподобався.

Якщо людина завантажує свою фотографію в альбом групи, вона автоматично погоджується піти на побачення із тим, хто запропонує найбільшу ставку і сплатить її. Фотографії на участь в аукціоні можна подавати до 17 вересня. Увечері 19 вересня аукціон припиняється, а наступного дня організатори повідомляють переможців акції та вручають їм «СЕРТИФІКАТ ПОБАЧЕННЯ», який буде дійсний 6 днів.

Побачення може проходити у формі дружньої зустрічі, знайомства, прогулянки, або ж справжнього романтичного побачення. Умови зустрічі учасники обговорюють індивідуально. Ця доброчинна акція є гарним прикладом того, як приємне можна поєднати із корисним.

На даний момент вже більше 140 небайдужих молодих людей завантажили свої фото в альбоми, середня щоденна кількість відвідувачів сторінки проекту в соц.мережі складає майже 700 осіб.