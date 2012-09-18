150 м паркану розмалювали графіті

Під час фестивалю

На території Вінницького національного технічного університету відбувся фестиваль графіті "Graffiti Weekend". Вінницькі художники розписали графіті бетонний паркан довжиною більше 150 метрів, що навпроти льодового комплексу "Іce Аvenue", повідомляє радіо "Місто над Бугом". - У планах ініціативної групи молодих людей, зробити естетично - привабливими 24 бетонних блоки по вінниці, - говорить органзатор, графітіст Денис Сорока.

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