На городі – бомба, під парканом – снаряди

18 вересня, встановлюючи паркан на власному подвір’ї, житель села Жежелів Козятинського району викопав п’ять підозрілих предметів.

Про це з посиланням на прес-службу ТУ МНС у Вінницькій області повідомляє Вінниця ОК.

Про знахідку він одразу ж повідомив місцевих рятувальників, які, прибувши на місце події, ідентифікували авіаційні бомби АО-1 часів Великої Вітчизняної війни.

Того ж дня аналогічний випадок трапився у селі Гущинці Калинівського району: місцевий мешканець, обробляючи власний город, знайшов авіабомбу АО-10 часів війни.

Обидва вибухонебезпечні місця огороджені та забезпечені міліцейською охороною.