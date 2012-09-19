На городі – бомба, під парканом – снаряди
11:00, 19 вересня 2012Вінниця
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Відкопали вінничани
18 вересня, встановлюючи паркан на власному подвір’ї, житель села Жежелів Козятинського району викопав п’ять підозрілих предметів.
Про це з посиланням на прес-службу ТУ МНС у Вінницькій області повідомляє Вінниця ОК.
Про знахідку він одразу ж повідомив місцевих рятувальників, які, прибувши на місце події, ідентифікували авіаційні бомби АО-1 часів Великої Вітчизняної війни.
Того ж дня аналогічний випадок трапився у селі Гущинці Калинівського району: місцевий мешканець, обробляючи власний город, знайшов авіабомбу АО-10 часів війни.
Обидва вибухонебезпечні місця огороджені та забезпечені міліцейською охороною.
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