Фронтмена «ТІКу» потягло в письменництво і кінорежисуру

Повненький, у футболці, брюках і кедах - таким Віктор Бронюк був сім років тому, коли вперше в рідній Вінниці в концертному залі Веселка виступив на великій сцені, повідомляє ТСН.Особливе.

За сім років він пройшов шлях від місцевого чиновника до кумира мільйонів. Фронтмен гурту ТІК Віктор Бронюк із задоволенням розповідає про свій перший виступ на великій сцені.

"Це було в 2005 році 2 червня. Починався всеукраїнський тур групи Таліта Кум і ми домовилися, щоб вийти на сцену. Спробувати, власне кажучи, товар особою", - згадує Віктор. Саме в рідній для Бронюка Вінниці двохтисячний кіноконцертний зал Веселка вперше почув, тепер вже легендарну пісню гурту ТІК - "Олені".

Нинішній директор концертного залу Максим Филанчук першого виступу Бронюка у Вінниці не бачив. Але згадує - тоді багато людей талант Бронюка і творчість гурту ТІК не зрозуміли. "Мені мої колеги говорили: "Боже, хто це буде слухати?". Взагалі його не сприймають", - згадує Максим. Але це був дійсно перший успіх. В який ніхто не вірив.

Навіть сам Віктор. Він і сьогодні, виступаючи в рідній Вінниці, досі, так само хвилюється. Про плани на майбутнє розповідати не любить. Каже зроблю, тоді розповім.

Однак і надалі хоче робити сучасну українську музику, спробувати себе в прозі і створити якісне кіно.

"Якби хтось сім років тому мені сказав, що пройде сім років у тебе буде колектив, у тебе буде величезна кількість концертів, ви будете кататися по Україні, за кордон і ви будете збирати зали, вам будуть приходити цілі стадіони людей, я б сказав: "чарівна казка, але я в ній себе не бачу", - говорить Бронюк.