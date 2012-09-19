Партії подали підробні документи на членів дільничних комісій
12:43, 19 вересня 2012Вінниця
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П’ять випадків в окрузі №13
Підробні документи громадян, чиї кандидатури подавалися для роботи у дільничних виборчих комісіях Калинівського району, виявили 18 вересня члени окружної виборчої комісії №13, - повідомляє «Місто над Бугом».
За словами представників окружвиборчкому, одночасно було виявлено п’ять папок від різних партій по дільницях Калинівського району із заявами і підробленими копіями паспортів громадян.
Фігурували декілька копій паспортів з одними й тими ж фотографіями, номерами та серіями, а змінювались тільки прізвища, ім’я та по-батькові, корті були написані зовсім іншим почерком, ніж основна інформація в документі.
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