Партії подали підробні документи на членів дільничних комісій

Підробні документи громадян, чиї кандидатури подавалися для роботи у дільничних виборчих комісіях Калинівського району, виявили 18 вересня члени окружної виборчої комісії №13, - повідомляє «Місто над Бугом».

За словами представників окружвиборчкому, одночасно було виявлено п’ять папок від різних партій по дільницях Калинівського району із заявами і підробленими копіями паспортів громадян.

Фігурували декілька копій паспортів з одними й тими ж фотографіями, номерами та серіями, а змінювались тільки прізвища, ім’я та по-батькові, корті були написані зовсім іншим почерком, ніж основна інформація в документі.