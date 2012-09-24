Загинув заступник прокурора Вінницької області Роман Шубін

Заступник прокурора Вінницької області Роман Шубін загинув 23 вересня в результаті дорожньо-транспортної пригоди в районі села Корделівка Калинівського району.

Про це ВИННИЦА.info повідомив начальник сектора профілактичної роботи Управління Державтоінспекції у Вінницькій області Володимир Мотичко.

- Аварія сталася 23 вересня близько 22:15 в районі на автотрасі «Житомир - Вінниця - Могилів-Подільський» в районі села Корделівка Калінвского району, каже Володимир Володимирович. - Легковий автомобіль «Хонда» яким керував 57-річний Шубін, зіткнулася з вантажним автомобіль КамАЗ, що їхав в попутному напрямку в бік Вінниці.

В результаті ДТП заступник прокурора Вінницькій області загинув від отриманих травм.

За даним фактом проводиться розслідування.

57-річний Шубін займав пост заступника прокурора Вінницької області з листопада 2006 року.