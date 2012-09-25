Покажуть нашвидкоруч створені картини

У виставковій залі «Світлиця» музею М. М. Коцюбинського 25 вересня о 16.00 розпочне роботу виставка «Експресив. Картина одного дня». Кілька десятків робіт, що складатимуть експозицію, було намальовано під час мистецького проекту «Експресив» на День Міста, 8 вересня, повідомляє сайт lorna-l.livejournal.com.

Малювали всі охочі під керівництвом автора ідеї, художника Федора Панчука та волонтерів Олександра Нікітюка, Валентини Колтоновської, Володимира Нойса.



Картини виконано у техніці швидкого малювання – фарби оригінальним способом наносили на полотно. Під відкритим небом вінничани створили біля трьох десятків експресивних картин – результати цієї колективної творчості можна буде побачити у музеї.