Новачків навертатимуть до фігурного катання
16:00, 25 вересня 2012Вінниця
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Запрошують на показові виступи
28 вересня у Льодовому клубі, що у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького, пройдуть звітні показові виступи секції фігурного катання. Початок заходу – о 19.00. Вхід – вільний.
Свою майстерність продемонструють вихованці провідних вінницьких тренерів: Ірини Корчевської, Світлани Кандалової, Олени Борщевської та інших.
Цей захід – гарна нагода для батьків зрозуміти, чи бажає їхнє чадо займатися таким красивим видом спорту, як фігурне катання. Причому на базі МДЮСШ № 1 існують безкоштовні секції, а за оренду приватної ковзанки сплачує міський спорткомітет.
Новачків приймають у 2 групи початкової підготовки: 5–7 років і 8–10 років.
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