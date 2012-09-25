Новачків навертатимуть до фігурного катання

28 вересня у Льодовому клубі, що у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького, пройдуть звітні показові виступи секції фігурного катання. Початок заходу – о 19.00. Вхід – вільний.

Свою майстерність продемонструють вихованці провідних вінницьких тренерів: Ірини Корчевської, Світлани Кандалової, Олени Борщевської та інших.

Цей захід – гарна нагода для батьків зрозуміти, чи бажає їхнє чадо займатися таким красивим видом спорту, як фігурне катання. Причому на базі МДЮСШ № 1 існують безкоштовні секції, а за оренду приватної ковзанки сплачує міський спорткомітет.

Новачків приймають у 2 групи початкової підготовки: 5–7 років і 8–10 років.