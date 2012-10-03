Миколу Джигу благословив Папа Римський

Всеукраїнська паломницька хода Хресною Дорогою у Шаргороді зібрала вірян з усієї України. Більше п’яти тисяч християн католицького віросповідання з’їхалося до Шаргорода для участі у Службі Божій та Всеукраїнському молебні «Хресної Дороги» вздовж міста.

Про це повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Голова облдержадміністрації Микола Джига особисто був присутній на чотиригодинному богослужінні.Богослужіння в костелі Святого Флоріана очолив єпископ-ординарій Кам’янець-Подільської Дієцезії Римсько-католицької церкви Леон Дубравський.

У проповіді Його Преосвященство говорив про рік віри, який невдовзі розпочнеться, та нагадав, що «віра без вчинків є мертва». «Саме тому ми збираємось тут, на хресній дорозі, щоб виразити нашу віру в Ісуса Христа», - зауважив Леон Дубравський. Після меси віряни пройшли ходою від храму св. Флоріана вздовж чотирнадцяти стоянь, які будуються у Шаргороді.

Всеукраїнська Хресна хода Шаргородської кальварії по Хресній Дорозі уособлює послідовність молитовних роздумів про різні етапи Страждань Ісуса Христа. Як правило, при звершенні Богослужіння віруючі слідують по окресленому шляху, зупиняючись при цьому для кожного молитовного роздуму; такі зупинки називаються стояннями, звідси й друга назва Богослужіння: хресні Стояння.

Єпископ Леон Дубравський освятив трете стояння "Ісус падає під тягарем Хреста", яке споруджено за сприяння та підтримки голови Вінницької обласної державної адміністрації Миколи Джиги. Після проведеного освячення третьої каплички, єпископ Леон Дубравський подякував голові облдержадміністрації за сприяння у будівництві Хресного стояння та вручив Папське послання із Особливим Апостольським Благословенням. Це і визнання заслуги голови облдержадміністрації перед Державою, Церквою, Народом, це і благословення Папи Римського на подальше діяльне життя.

Будівництво "Хресної дороги" довжиною у три кілометри з каплицями та фігурами в натуральну величину розпочалося 2009 року з благословення Папи Римського Бенедикта XVI. Чотирнадцять каплиць відповідають стоянням "Хресної дороги". Схожа "Хресна дорога" є в Кальварії, що за 40 км від польського Кракова.

