Вінничани сплатили земельних податків на 47 мільйонів більше

Завдяки запровадженню нових податкових сервісів та спрощенню процедур адміністрування податків і зборів, суб’єкти господарювання регіону протягом січня-вересня 2012 року внесли до бюджетів усіх рівнів 3 мільярди 184,8 млн.грн. податкових платежів. Це на 211,8 млн.грн., або на 7,1 відс. більше, ніж в минулому році. При цьому, до Державного бюджету надійшло 1 млрд. 598 млн.грн. Місцеві ж бюджети отримали 1 млрд. 586,8 млн.грн..

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Як і раніше, в лідерах приросту податкових платежів податок на доходи фізичних осіб (+ 130,9 млн.грн.), плата за землю (+ 47,1 млн.грн.), податок на додану вартість (+145 млн.грн.), збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природній газ (+3,8 млн.грн.),

