Найдорожчий гурток плавання у Палаці школярів

4674 дітей відвідують безкоштовні гуртки цього року у Вінниці. Загалом у позашкільну роботу залучені 17 тис. із 30 тис. школярів.

— У місті працюють два комунальні заклади, де є безкоштовні групи. Це Палац дітей та юнацтва і колектив "Барвінок", — говорить Ірина Кравець, начальник відділу виховання та позашкільної роботи Департаменту освіти міської ради. — На безкоштовні гуртки записуємо спочатку дітей із малозабезпечених сімей, потім обдарованих, а якщо залишаються місця — дітей зі звичайних родин. Найважче потрапити у гурток малювання, там групи розписані ще до початку навчального року. В одній по 25-30 учнів. А от на витинанки чи танці — достатньо просто. Безкоштовно можна записатися й у спортивні школи. Але батьки мають бути готові до того, що все спорядження купують самостійно.

Один гурток у середньому обходиться у 200 гривень, повідомляє Gazeta.ua.

— Попит на гуртки є, і батьки за них платять, тобто ціна нормальна, - продовжує Ірина Кравець. - Найдорожчий у Палаці дітей та юнацтва гурток плавання — 250 гривень у місяць. Але ж басейн у закладі найкращий у місті. Воду очищують за допомогою неактивного хлору. На очистку щомісяця йде близько 10 тисяч гривень. Танцювальні гуртки коштують 100-150 гривень. Найдешевшим є "Юний художник", де платять 70 гривень на місяць.

Усі школи мистецтв та музичні школи платні. У бюджетних групах ціни майже у два рази менші, ніж у госпрозрахункових. Наприклад, у музичній школі №1 навчання на фортепіано коштує 110 та 210 гривень відповідно, художнє відділення — 100 і 190 гривень, хореографія — 90 і 160 гривень.

Із минулого року при всіх школах діє проект "Спілкуємось англійською". Учителі ведуть безкоштовні уроки англійської мови по суботах. У школах №11, 19, 20, 27 на прохання батьків запрацювали філії від Палацу дітей та юнацтва, бо школи розташовані далеко від нього. В 11-й та 19-й школах є ансамблі народних інструментів, а в 11-й ще й група барабанщиць. Гуртки є і в інших школах, їх ведуть учителі.