Через опади страждатимуть алергики

"Цього тижня у Вінниці очікується останній сплеск помірної активності алергенних трав, таких як амброзія та полин. Концентрації пилку амброзії можуть бути клінічно небезпечними 5-6 жовтня: у ці дні у Вінниці прогнозується тепла та суха погода".

Про це повідомляє керівник аеробіологічної науково-дослідної груп Вінницького національного медичного університету Вікторія Родінкова.

- Активність полину знижується, і у зв’язку із своєю помірною алергенністю, пилок цієї рослини вже не буде турбувати вінничан, - обіцяє алерголог. - Пилок інших рослин вже практично не ідентифікується у повітрі. Зустрічається лише поодинокі пилкові зерна неалергенного кедру, що цвіте восени.

У зв’язку із опадами, що прогнозуються з понеділка, очікується нове підвищення концентрації алергенних спор. Щодня концентрації кладоспоріуму можуть сягати помірних та, з понеділка по п’ятницю, - навіть високих значень. Стабільно помірними є концентрації алергенної альтернації, спостерігається підвищення концентрацій аскоспор, периконії, копринусу, ганодерми, епікоккуму, іржастих, та – особливо, - сажкових грибів, що здатні викликати загострення осінньої бронхіальної астми.