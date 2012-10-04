83 тисячі гривень сплатить вінничанин за землю

За позовом прокуратури Вінницької області господарський суд виніс рішення повернути Вінницькій міській раді кошти за використання земельної ділянки без укладення договору оренди.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Вінницькій області.

Господарським судом задоволено позов прокуратури Вінницької області в інтересах Вінницької міської ради до громадянина про стягнення 83 тисяч гривень за використання земельної ділянки без укладеного договору оренди.