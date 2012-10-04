83 тисячі гривень сплатить вінничанин за землю
10:52, 04 жовтня 2012Вінниця
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Вінницькій міськраді
За позовом прокуратури Вінницької області господарський суд виніс рішення повернути Вінницькій міській раді кошти за використання земельної ділянки без укладення договору оренди.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Вінницькій області.
Господарським судом задоволено позов прокуратури Вінницької області в інтересах Вінницької міської ради до громадянина про стягнення 83 тисяч гривень за використання земельної ділянки без укладеного договору оренди.
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