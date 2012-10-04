Перевірятимуть, як відпочивають водії рейсових автобусів

З 1 по 17 жовтня на Вінниччині проводиться комплекс профілактичних заходів на пасажирському транспорті з попередження аварійності. Під час цих заходів працівники ДАІ перевірять підприємства, які здійснюють пасажирські перевезення.

Про це повідомляє СПР УДАІ УМВС України у Вінницькій області.

Впродовж дев’яти місяців цього року на території Вінницької області сталося 69 автопригод, учасниками яких стали водії автобусів, у 10 ДТП постраждали люди: двоє загинуло, 16 травмовані. За цей період мобільними групами ДАІ виявлено 356 автобусів з технічними несправностями. За керування таким транспортом складено 229 протоколів про адміністративні правопорушення. Виявлено та задокументовано 2579 порушень Правил дорожнього руху, допущених водіями автобусів, дев’ятеро з них – за керування автобусами у стані алкогольного сп’яніння.

Тому, під час проведення профілактичних заходів особлива увага буде приділятися питанням організації передрейсового контролю технічного стану автобусів, проведення обов'язкового медичного огляду водіїв, забезпеченню режиму праці й відпочинку водіїв.