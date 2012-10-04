Домашній пес не зумів відбитися від скаженого лиса

3 жовтня в с. Бронниця Могилів-Подільського району Вінницької області зареєстровано випадок захворювання тварини на сказ.

Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС України у Вінницькій області.

3 жовтня рятувальники міста Могилів-Подільський отримали повідомлення про те, що в селі Бронниця у одному із домоволодінь лис покусав собаку.

Від отриманих укусів собака загинув. Після проведення лабораторних досліджень було з’ясовано, що тварина хворіла на сказ.

Працівниками ветеринарної медицини проведено санобробку на території вказаного господарства.