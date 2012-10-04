Знову під час збору урожаю з дерева впала дівчина

3 жовтня о 18:05 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №11 міста Козятин надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення районної лікарні доставлено 24-річну жительку с. Широка Гребля.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Дівчина на власній присадибній ділянці під час зривання яблук впала з дерева та отримала забій поперекового відділу хребта.

Постраждалу госпіталізовано до травматологічного відділення. На даний момент стан здоров’я лікарі кваліфікують, як середньої важкості.