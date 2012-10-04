Сергій Татусяк спробував молдавських яблук

Голова Ради Єврорегіону «Дністер» Сергій Татусяк побував на молдовському святі – Фестивалі яблука у м.Сорока. У зв’язку з цим місто відвідали гості зі всього району, урядовці Республіки Молдова, гості з-за кордону і тисячі самих сорочан. Господарем гучних урочистостей був голова Сорокського району Віктор Сеу, а найпочеснішим гостем – Прем’єр-міністр Республіки Молдова Володимир Філат. А також посли та дипломатиз Румунії та Росії.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Вінницької обласної ради.



Святкування відбувалося у старовинній Сорокській фортеці 15 століття. Урочистості розпочались з колоритних виступів творчих колективів, кульмінацією стала театралізована сценка «Я приніс тобі яблуко». На площі гості і учасники фестивалю змогли побачити найкращу яблучну продукцію сільськогосподарських виробників. Тут можна було придбати саджанці, а яблука не тільки скуштувати, але й придбати за дешевшими цінами, ніж на ринку.

Під час святкування голова «Єврорегіону «Дністер» Сергій Татусяк та Прем’єр-міністр Республіки Молдова Володимир Філат обговорили питання співпраці Молдови та Вінницької області. Зокрема, співрозмовники зупинилися на питаннях будівництва мосту «Ямпіль-Сороки», презентації Єврорегіону «Дністер» у Брюсселі і відкриття там його представництва, а також про відродження традицій міжрегіонального співробітництва загалом.

Прем’єр-міністр Республіки Молдова Володимир Філат наголосив на зацікавленості молдовського уряду в інфраструктурних проектах з Україною, зокрема, і мостом, який з’єднає два береги Дністра.

– Питання будівництва мосту «Ямпіль-Сороки» знаходиться на контролі Уряду Республіки Молдова. Ми зобов’язуємося завершити даний проект. Але нам як найближчим сусідам потрібно реалізовувати не лише бізнес-проекти, а й розвивати культурологічні проекти та будувати духовні мости, – наголосив Володимир Філат.

Сергій Татусяк висловив найкращі враження від організації Фестивалю яблука в Сороках. Він повідомив, що у них з колегами виникла пропозиція організувати наступного року даний захід під патронатом Єврорегіону «Дністер».

– Для Вінниччини «яблучна» тема є дуже актуальною. Протягом останніх кількох років ми активно відроджуємо садівництво, відкриваємо сучасні овочесховища. Вони великі і можуть забезпечувати зберігання не тільки місцевих плодів садівництва, а й бути орендованими, наприклад, тими ж молдавськими виробниками. Але на сьогодні транспортування унеможливлює відсутність автодорожнього сполучення з Молдовою. Тому міст «Ямпіль-Сороки» на сьогодні – номер один, – зауважив Сергій Татусяк.