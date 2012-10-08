Дідусь-рецидивіст розвів вінничанина
13:40, 08 жовтня 2012Вінниця
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На дешевому «золоті»
7 жовтня до 1-го відділу міліції міста Вінниці звернулася 27-річний вінничанин з заявою про те, що невідомий чоловік, зловживаючи її довірою, під приводом продажу виробів з жовтого металу заволодів грошима в сумі 850 гривень.
Про це повідомило УМВС України у Вінницькій області.
Вжитими оперативно-пошуковими заходами працівниками міліції встановлено, що злочин скоїв 59-річний раніше судимий чоловік без постійного місця проживання.
Зловмисник затриманий.
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