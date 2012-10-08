Дідусь-рецидивіст розвів вінничанина

7 жовтня до 1-го відділу міліції міста Вінниці звернулася 27-річний вінничанин з заявою про те, що невідомий чоловік, зловживаючи її довірою, під приводом продажу виробів з жовтого металу заволодів грошима в сумі 850 гривень.

Про це повідомило УМВС України у Вінницькій області.

Вжитими оперативно-пошуковими заходами працівниками міліції встановлено, що злочин скоїв 59-річний раніше судимий чоловік без постійного місця проживання.

Зловмисник затриманий.