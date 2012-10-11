Вінницький боксер – другий в Європі!

В Анапі (Росія) пройшов чемпіонат Європи з боксу серед школярів до 14 років. Вихованець МКДЮСШ «Вінниця» Дмитро Подолян здобув срібну нагороду. На турнірі він провів 4 поєдинки, лише у фіналі поступившись росіянину.

Дмитра Подоляна підготували до змагань тренери Юрій Будяк і Владислав Кашеєв.

За словами голови міського спорткомітету Сергія Краєвського (у минулому – також тренера з боксу), від Подоляна чекали навіть «золота», але й здобута ним нагорода – неабияке досягнення.

– До цього чемпіонату Європи в складі збірної України готувалися три вихованці МКДЮСШ «Вінниця». Окрім Подоляна, це ще Владислав Зарічний і Костянтин Костенко. Але після низки відбірних турнірів та навчально-тренувальних зборів залишився лише один з них, – розповів Владислав Кашеєв. – Результат Дмитра в Анапі є високим досягненням, адже конкуренція на європейських змаганнях школярів – неабияка.

Дмитро Подолян займається боксом вже 5 років, двічі був чемпіоном України серед юнаків.

Дмитро навчається у загальноосвітній школі № 3 Вінниці. Тренери дякують керівництву та вчителям цього навчального закладу за те, що з розумінням ставилися до постійних роз’їздів юного спортсмена. Особливо часто його не було на уроках протягом останнього року, як раз у період наполегливої підготовки до чемпіонату Європи. За цей час він побував на 8 навчально-тренувальних зборах.