Для студентів провели показовий митний контроль

На митному посту «Дністер» Вінницької митниці, що знаходиться на українсько-молдовському кордоні, вже вдруге поспіль в цьому році проведено «День відритих дверей». І знову на пропозицію взяти участь у заході відгукнулись педагоги і студенти Могилів-Подільського технологічно-економічного коледжу. Маючи досвід з проведення подібних акцій, митники доклали чималих зусиль, щоб екскурс у «серцевину» митної справи був якомога цікавішим і залишив найприємніші враження.

Цього разу екскурс значно розширили молоді надали можливість відвідати не тільки відділ митного оформлення «Автомобільний», що знаходиться в пункті пропуску «Могилів-Подільський – Отачь», але й бути присутніми під час проведення митного контролю та митного оформлення на залізничному транспорті у відділі митного оформлення «Залізничний», який розташований у пункті пропуску «Могилів-Подільський – Волчинець».

До участі у заході начальник митного поста «Дністер» Юрій Мацібора залучив кращих фахівців із митної справи – заступника начальника відділу митного оформлення «Автомобільний» Валентина Калашнікова, який працює в митних органах з моменту створення Могилів-Подільської митниці, начальника відділу митного оформлення «Залізничний» Олександра Шмундяка, заступника начальника цього ж підрозділу Миколу Данілова, головних інспекторів Андрія Петрусенка та Анатолія Мамикіна, старшого інспектора Олександра Мельника.

Працівники митного поста розповіли про роботу пунктів пропуску, відповіли на чисельні запитання гостей. Потім їм продемонстровали весь арсенал технічних засобів митного контролю, що використовується у пунктах пропуску через державний кордон України, надали роз’яснення щодо їх застосування. І, звісно, велике захоплення викликала можливість самим попрацювати з цими чудесами митної техніки, ще раз пересвідчитись, що ніхто з порушників митного законодавства не зможе уникнути пильного ока наддністрянських митників.

У актовій залі відділу митного оформлення «Автомобільний» на юних екскурсантів очікувала захоплююча розповідь про резонансні правопорушення, що супроводжувалась проекційними зображеннями на великому екрані місць приховування наркотичних засобів, медичних препаратів, ювелірних виробів, промислових товарів та алкогольних напоїв. Тиша, яка панувала під час мультимедійної доповіді, підготовленої Олександром Мельником, порушувалась лише щирими захопленнями студентів.

Господарі прагнули у цей момент переконати юнаків і дівчат, що тільки людина, котра веде здоровий спосіб життя, незалежна від наркотиків та алкоголю, не обтяжена бандитськими фінансовими путами, до яких молодь з необережності може потрапити, зуміє з легкістю утриматися від спокуси стати порушником митного законодавства, а, відтак, і відповідачем перед суворим законом.

Помітно зацікавила юних й інформація про навчальні заклади, в яких можна здобути теоретичні та практичні знання з митної справи. Студенти дізналися про умови вступу до Академію митної служби України та напрямки освітньої кваліфікації. Вони переконалися, що підготовка сьогоднішнього митника включає в себе досконале знання законодавства України з питань митної справи, способів запобігання вчиненню митних правопорушень та контрабанди, передбачає серйозну психологічну підготовку і наявність високих морально-етичних якостей.

Звісно, не можна було не помітити вдячні очі юнацтва по завершенню екскурсу. Шкода, що час заходу обмежений і не все встигли митники розповісти про свою професію митника. Але є впевненість, що масштаби таких зустрічей постійно розширюватимуться, все більше професіоналів митної справи залучимуться до спілкування із підростаючим поколінням. Це ще одне яскраве підтвердження того, що Державна митна служба України працює прозоро і завжди відкрита для людей, у нашій країні не існує інформаційної стіни між нею та народом, якому вона служить.