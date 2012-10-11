Православні підуть хресним ходом проти біометричних паспортів

Руський православний центр «Святий Георгій» у Вінниці виступив проти біометричних паспортів з "чіпами". Збори присвячені прийняттю Верховною Радою закону «Про єдиний державний демографічному реєстрі», що передбачає введення з 1 січня 2013 року в обов'язковому порядку біометричного паспорта з «чіпом», відвідали близько 120 вінничан.

Були присутні представники Вінницького відділу "Союзу Руського Народу", руського православного центру «Святий Георгій», «Православного вибору», «Православного батьківського комітету», священнослужителі, козацтво Вінниці.

Голова Вінницького відділу "Союзу Російського Народу" Валерій Ковальов назвав кричущим фактом нав'язування законом цифрової та біометричної ідентифікації.

Учасників зібрання закликали взяти участь у Хресному ході, який пройде в Києві 16 жовтня, де будуть лунати молитви про скасування "антихристиянського закону".

Також присутні вирішили звернутися до митрополита Вінницького і Могилів-Подільського Симеона з проханням організувати обговорення «Основ учення Руської Православної Церкви про гідність, свободу і права людини», а також звернутися до президента України Віктора Януковича з проханням ветувати закон «Про єдиний державний демографічний реєстр».