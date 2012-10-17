Вінницькі програмісти – восьмі у півфіналі першості світу

У Вінницькому національному технічному університеті проходив півфінал першості світу АСМ-ICPC з програмування серед студентів, який водночас мав статус фіналу Всеукраїнської студентської олімпіади. Інша частина півфінальних змагань проходила у Румунії. Загалом на старт вийшли 78 команд країн Південно-Східної Європи. Кожна складалася з трьох студентів, які отримали 10 складних задач з програмування і за 5 годин мали їх розв’язати.

У Вінниці побували 123 учасники та 29 тренерів з 41 команди – з України, Туреччини, Болгарії і Молдови. Тим часом у Бухаресті змагалися Румунія, Сербія, Чорногорія та Македонія. Команди, які виборювали 1-е та 2-е місця, отримували путівки на участь в ЧС, який відбудеться у місті Санкт-Петербург у червні 2013 року.

8 українських команд увійшли до першої десятки. Перемогу здобув Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Друге місце посів Політехнічний університет Бухареста, третє – ще одна команда університету імені Шевченка.

Збірна ВНТУ посіла восьму сходинку. За словами тренера команди, професора Володимира Місюри, це непоганий результат, адже наша команда складалася з перспективних четвертокурсників, якій мають наступного року виступити успішніше.