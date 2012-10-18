Через Вінницю хочуть пустити «Хюндаї»

«Укрзалізниця» розглядає запуск швидкісних поїздів за новими напрямками.

Про це повідомив генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Володимир Козак, - повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Можуть бути і Дніпропетровськ, і Сімферополь, і Одеса, і напрям на Львів через Вінницю і Тернопіль, - всі ці варіанти розглядаються, і будемо впроваджувати їх у життя», - сказав Козак.

Коментуючи ситуацію з поломками і запізненнями швидкісних поїздів, Козак відзначив, що їх відхилення від графіка зменшується з місяця в місяць і пообіцяв, вийти на 100%-е виконання графіка руху найближчим часом.

Також пан Козак запевнив, що передбачається передбачається скоротити на 15-25 хвилин час руху швидкісних поїздів по існуючих маршрутів.