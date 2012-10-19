Вбивця 17-річної дівчини скаржився, що покази давав під тиском

До 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який вбив свою 17-річну сусідку.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Жахливий злочин стався напередодні нового 2010 року в селі Багринівці Літинського району на Вінниччині. А в березні, коли зійшов сніг, діти, граючи у футбол на території колишнього тракторного стану, знайшли людський череп, обгризений тваринами. Про страшну знахідку повідомили в міліцію.

Правоохоронці відреагували оперативно-пошуковими заходами, направленими на встановлення загиблої особи та з’ясування причин смерті.

- Ми провели ряд експертиз і зрозуміли, що він належить молодій жінці, - каже Олександр Король, начальник Літинського районного відділу міліції .- Згодом встановили, що рештки належали 17-річній жінці, яка проживала у цивільному шлюбі, мала дитину.

Протягом доби після встановлення особи міліціонери вийшли на вбивцю. Знайшли речі загиблої , її мобільний телефон, який злочинець подарував своєму родичеві. Під тиском доказів врешті підозрюваний зізнався у скоєному. В ході досудового розслідування він розповів, як ґвалтував жінку, вона пручалася і пригрозила міліцією. Тому розлючений злочинець забив її ногами та руками, а бездиханне тіло завіз потім за село на пустир і викинув.

На суді ж підсудний відмовлявся від показів, мовляв давав їх під тиском правоохоронців.

В ході судового розгляду справи ці звинувачення на адресу міліції не знайшли свого підтвердження. Хоча вини підсудний не визнав, подавав апеляцію, у судах першої другої інстанції прокуратура спростувала відмовки убивці висновками експертиз і показами свідків. За вбивство жінки вбивця отримав 15 років ув’язнення та відшкодуванням моральної компенсації потерпілим.