Вінничани можуть «пролетіти» з голосуванням через паспорти
11:00, 19 жовтня 2012Вінниця
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Строки отримання спливають
Управління державної міграційної служби у Вінницькій області нагадує, що громадяни, які подали документи на оформлення паспорта з різних причин (приміром, через втрату документа чи зміну прізвища), мають отримати нове посвідчення особи до найближчих вихідних включно з суботою.
- Громадяни ще мають час перевірити себе у списках виборців і за необхідності внести корективи. Без паспорта цього зробити буде неможливо, - відзначає начальник Замостянського райвідділу у м. Вінниці УДМС області Алла Чухно.
У міграційній службі запевняють, що бланки паспортів є в достатній кількості, тож підстав для ажіотажу немає. Про графік роботи «паспортних столів» можна дізнатися за місцем реєстрації.
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