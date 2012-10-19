Вінничани можуть «пролетіти» з голосуванням через паспорти

Управління державної міграційної служби у Вінницькій області нагадує, що громадяни, які подали документи на оформлення паспорта з різних причин (приміром, через втрату документа чи зміну прізвища), мають отримати нове посвідчення особи до найближчих вихідних включно з суботою.

- Громадяни ще мають час перевірити себе у списках виборців і за необхідності внести корективи. Без паспорта цього зробити буде неможливо, - відзначає начальник Замостянського райвідділу у м. Вінниці УДМС області Алла Чухно.

У міграційній службі запевняють, що бланки паспортів є в достатній кількості, тож підстав для ажіотажу немає. Про графік роботи «паспортних столів» можна дізнатися за місцем реєстрації.

