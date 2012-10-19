Reikartz відкриє у Вінниці тризірковий готель

Керуюча компанія Reikartz Hotel Management планує відкрити у Вінниці тризірковий готель до кінця 2013 року, повідомляє прес-служба компанії.

Reikartz Вінниця буде розташований близько до центру міста, на перетині вулиць Київська та Червоноармійська. Бізнес-готель запропонує гостям 75 номерів, конференц-зал на 100 посадочних місць, а також пивний ресторан і ресторан європейської та української кухні.

Готель буде відповідати рівню "три зірки Superior" згідно європейської класифікації HOTREC.

На сьогоднішній день в управлінні компанії Reikartz Hotel Management знаходиться 21 готель під брендами Reikartz Hotels & Resorts, Рациотель і Віта Парк, а також готель Атлантика в Севастополі.

У 2012 році до відкриття готується готель Reikartz Житомир. Раніше компанія також оголосила про плани відкрити в 2013 році готелі Reikartz Чернігів, Раціотель Чернігів і Reikartz Одеса, а в 2014 році закінчити реконструкцію готелів Reikartz Черкаси і Раціотель Черкаси.